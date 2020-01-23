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تباين بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات الخميس

الخميس 23/يناير/2020 - 10:48 ص
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت 

إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الخميس علي تباين ، حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.04 % و0.09% على الترتيب، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.12 %، وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت في تلك الأثناء نحو 31.1 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1120 صفقة حققت سيولة بقيمة 5.8 مليون دينار.


وقطاعياً ، فقد تصدر قطاع البنوك التراجعات، بإنخفاض نسبته 0.19%، فيما تصدر قطاع الاتصالات الارتفاعات بنمو قدره 0.71 %.

وعن أداء الأسهم ببورصة الكويت ، فقد جاء سهم "مراكز" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بتراجع نسبته 5.77%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 6.35% ، وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.67 مليون دينار متراجعاً 0.49%، فيما تصدر سهم "الامتياز" نشاط الكميات بتداول 12.02 مليون سهم مرتفعاً 3.79%.


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