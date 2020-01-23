تباين بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات الخميس





بورصة الكويت





إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الخميس علي تباين ، حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.04 % و0.09% على الترتيب، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.12 %، وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت في تلك الأثناء نحو 31.1 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1120 صفقة حققت سيولة بقيمة 5.8 مليون دينار.









وقطاعياً ، فقد تصدر قطاع البنوك التراجعات، بإنخفاض نسبته 0.19%، فيما تصدر قطاع الاتصالات الارتفاعات بنمو قدره 0.71 %.





وعن أداء الأسهم ببورصة الكويت ، فقد جاء سهم "مراكز" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بتراجع نسبته 5.77%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 6.35% ، وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.67 مليون دينار متراجعاً 0.49%، فيما تصدر سهم "الامتياز" نشاط الكميات بتداول 12.02 مليون سهم مرتفعاً 3.79%.







