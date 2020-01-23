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رئيس جهاز الشروق: تعاملنا مع 4747 شكوى واستفسارا بالمدينة خلال 2019

الخميس 23/يناير/2020 - 10:36 ص
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بوابة الفجر
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صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن جهاز المدينة استقبل 4747 شكوى واستفسارا، تم التعامل معها خلال 2019، مشيراً إلى أن الشكاوى والاستفسارات التى استقبلتها غرفة الطوارىء بالجهاز تنوعت بين مجالات التنمية والبيئة والزراعة والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والإنارة.

وأوضح "الغيطى"، أنه فى مجالى التنمية والبيئة، ورد لجهاز المدينة 575 شكوى واستفسارا، تنوعت بين منظومة النظافة العامة، وتغير الأنشطة للوحدات من سكنى لإدارى، حيث تم التعامل مع الشكاوى الواردة بكل جدية لإنهائها على الوجه الأمثل.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى إلى أنه  ورد إلى جهاز المدينة 2752 شكوى واستفسارا فى قطاعى المياه والصرف، تنوعت بين انقطاع المياه أو تسربها من شبكات المرافق أو تأمين مطابق الصرف بالأغطية، حيث قام فريق متخصص على الفور بالتعامل مع هذه البلاغات بإنهائها بالسرعة المطلوبة، نظراً لما تمثله من أهمية قصوى لاحتياجات السكان.

وفيما مجال الزراعة، قال رئيس الجهاز: تم استقبال 431 شكوى تمثلت فى وجود محابس مياه رى مفتوحة داخل المسطحات الخضراء، وكذا عمل الصيانات اللازمة للمزروعات، مشيراً إلى أنه تم استقبال 195 شكوى خاصة بالطرق، بشأن مقترحات وعرض لمشكلات متعلقة بأعمال التطوير الجارية بالطرق بالمدينة لأخذها فى الاعتبار أثناء التنفيذ، كما تم استقبال 794 شكوى واستفسارا بشأن وجود أعمدة غير مضاءة وتحتاج لتأمين، حيث تمت الاستجابة الفورية والانتقال إلى مكان الشكاوى وتوفير المستلزمات المطلوبة وتركيبها فى الحال.

 ولفت رئيس الجهاز إلى أنه تم إتاحة إمكانية إرسال الشكوى مدعمة بالصور الفوتوغرافية عن طريق تطبيق "Whats app"على رقم (01021182874) تيسيراً على المواطنين،  مما ساهم فى سهولة الوصول لمكان الشكوى، مقدماً الشكر لسكان المدينة لتفاعلهم الإيجابى فى إبلاغ الشكاوى ومساعدة فريق العمل الذى يقوم بالمرور الدورى على الأحياء كافة.

كما أهاب رئيس الجهاز بسكان المدينة فى حالة وجود أى شكاوى أن يتم إبلاغها عن طريق الأرقام الموضحة، وأنه فى حالة التقصير وتكرار الشكوى سيتم معاقبة المتسبب فى ذلك. 



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