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عاجل.. السيسي يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة

الخميس 23/يناير/2020 - 10:46 ص
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع الآن بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة ضمن مراسم الاحتفال بعيد الشرطة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين الذي يوافق 25 يناير من كل عام.

ويكرم الرئيس السيسي، عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.

ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.

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الكلمات المفتاحية

رئاسة الجمهورية المجلس الأعلى للشرطة السفير بسام راضي الرئيس عبد الفتاح السيسي إكسترا نيوز

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