تعرف على موعد وأماكن الإعلان الـ13 لوحدات الإسكان الاجتماعي

قال المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إن هناك نحو 660 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي بين جاري تنفيذها وتم الانتهاء منها وجاري طرحها، تم الانتهاء من أكثر من 400 وحدة سكنية، وجاري تنفيذ 260 وحدة سكنية.





وأوضح "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أنه تم طرح 12 إعلان حتى الآن بخلاف إعلانات الإيجار والعاملين بالخارج والنقابات، مشيرًا إلى أنه تقدم في هذه الإعلانات ما يزيد عن مليون مواطن، وهناك ما يزيد عن 320 ألف أسرة استفادوا بالفعل من هذه الوحدات، وتم تخصيص الوحدات لهم ومنهم من استلم وحدته، أي ما يعادل مليون ونصف مواطن استفادوا من الاسكان الاجتماعي.



