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تعرف على موعد وأماكن الإعلان الـ13 لوحدات الإسكان الاجتماعي

الخميس 23/يناير/2020 - 10:44 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إن هناك نحو 660 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي بين جاري تنفيذها وتم الانتهاء منها وجاري طرحها، تم الانتهاء من أكثر من 400 وحدة سكنية، وجاري تنفيذ 260 وحدة سكنية. 

وأوضح "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أنه تم طرح 12 إعلان حتى الآن بخلاف إعلانات الإيجار والعاملين بالخارج والنقابات، مشيرًا إلى أنه تقدم في هذه الإعلانات ما يزيد عن مليون مواطن، وهناك ما يزيد عن 320 ألف أسرة استفادوا بالفعل من هذه الوحدات، وتم تخصيص الوحدات لهم ومنهم من استلم وحدته، أي ما يعادل مليون ونصف مواطن استفادوا من الاسكان الاجتماعي.

وأعلن نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح الإعلان الثالث عشر من الاسكان الاجتماعي في الصعيد والمحافظات الحدودية مثل مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء خلال الشهر القادم، موضحًا أن شروط الحجز تتمثل في أن يكون سن المتقدم من 21-50 عام، ولمن لا يزيد دخل الأعزب عن 4200 جنيه شهريًا، ودخل الأسرة عن 5700 جنيه، وأن يكون مرتبط بالمحافظة التي يحجز بها عملًا وإقامة أو المحافظة المجاورة له، وألا يكون قد يستفاد من قبل هو وأسرته بأي وحدة سكنية أو أرض، أو يمتلك شقة من القطاع الخاص.
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الكلمات المفتاحية

وحدات الاسكان الاجتماعي الاسكان الإعلان 13 الإسكان الاجتماعي

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