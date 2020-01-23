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مشاهدة KSA SPORT بث مباشر مباراة الاهلي امام الرائد اليوم في دوري كاس الامير محمد بن سلمان

الخميس 23/يناير/2020 - 10:36 ص
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مباراة الاهلي والرائد مباشر
مباراة الاهلي والرائد مباشر
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مشاهدة KSA SPORT بث مباشر مباراة الاهلي امام الرائد اليوم في دوري كاس الامير محمد بن سلمان يستعد فريق الأهلي لخوض مباراته المنتظرة ضد مضيفه الرائد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مشاهدة KSA SPORT بث مباشر مباراة الاهلي امام الرائد اليوم في دوري كاس الامير محمد بن سلمان مباراة النادي الأهلي السعودي اليوم والقنوات الناقلة

ويحل فريق الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، ضيفاً على الرائد، على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية”، في إطار الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي.

مشاهدة KSA SPORT بث مباشر مباراة الاهلي امام الرائد اليوم في دوري كاس الامير محمد بن سلمان

وتنطلق مباراة الأهلي مع مضيفه الرائد، في تمام الساعة 8:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:10 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:10 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي والرائد عبر شاشة قناة “السعودية الرياضية 1″،  بأداء صوتي للمعلق عبدالله الغامدي.

مشاهدة KSA SPORT بث مباشر مباراة الاهلي امام الرائد اليوم في دوري كاس الامير محمد بن سلمان
الأهلي والرائد في الدوري السعودي
ويخوض الفريقان المباراة بآمال واحدة، وهي تحقيق الفوز وحصد العلامة الكاملة، حيث يرغب كلاً من الأهلي والرائد في مواصلة الانتصارات.

مشاهدة KSA SPORT بث مباشر مباراة الاهلي امام الرائد اليوم في دوري كاس الامير محمد بن سلمان ويدخل فريق الأهلي المباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يليه فريق الرائد في المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

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