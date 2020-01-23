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مشاهدة مباراة الأهلي والرائد KSA SPORT بث مباشر اليوم مباراة الرائد والاهلي بدون توقف

الخميس 23/يناير/2020 - 10:36 ص
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مباراة الاهلي والرائد مباشر
مباراة الاهلي والرائد مباشر
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مشاهدة مباراة الأهلي والرائد KSA SPORT بث مباشر اليوم مباراة الرائد والاهلي بدون توقف ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الأهلي ونظيره الرائد، على ملعب مدينة الملك عبدالله، مساء اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة الأهلي والرائد KSA SPORT بث مباشر اليوم مباراة الرائد والاهلي بدون توقف ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، وبفارق الأهداف عن الرائد صاحب المركز الرابع.

مشاهدة مباراة الأهلي والرائد KSA SPORT بث مباشر اليوم مباراة الرائد والاهلي بدون توقف موعد مباراة الأهلي ضد الرائد في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والعشر دقائق بتوقيت القاهرة مساءً، والثامنة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والتاسعة وعشر دقائق بتوقيت أبو ظبي، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرائد في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الأهلي والرائد KSA SPORT بث مباشر اليوم مباراة الرائد والاهلي بدون توقف 

من المتوقع أن يبدأ الرائد بأحمد الحربي في حراسة المرمى، وأمامه محمد الشريمى وإيزيكيل بالوميكى وعبدالله الفهد ومحمد العمري، فيما سيضع سلطان فرحان وجلال الداودى في وسط الميدان، وأمامهما محمد فوزير وجهاد الحسين وأرنود دجوم، وسيقود خط الهجوم رائد الغامدى.

أحمد الحربي
محمد العمري - عبدالله الفهد - إيزيكيل بالوميكي - محمد الشريمي
سلطان الفرحان - جلال الداودي
أرنود دجوم - جهاد الحسين - محمد فوزير
رائد الغامدي

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