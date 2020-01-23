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نيرمين الفقي تحتفل بعيد ميلاد دلال عبدالعزيز

الخميس 23/يناير/2020 - 10:44 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شاركت الفنانة نيرمين الفقي، مجموعة من الصور من عيد ميلاد الفنانة دلال عبدالعزيز، وسط حضور من نجوم الفن والأصدقاء، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر في الصور كلا من الفنانة ميرفت أمين و رجاء الجداوي و إيمي سمير غانم ودنيا سمير غانم والأعلامية بوسي شلبي.

وتشارك الفنان دلال عبدالعزيز، فى بطولة مسلسل "فلانتينو"، بجانب عدد من نجوم الفن منهم، عادل إمام، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، سليمان عيد، حمدى المرغنى، اخراج رامى إمام، تأليف أيمن بهجت قمر.

من جانب آخر، حققت نرمين نجاحًا كبيرًا بمشاركتها في مسلسل نصيبي وقسمتك 3 وهو من بطولة: هانى عادل، هبة مجدي، فراس سعيد، عبير صبرى، ملك قورة، تونى ماهر، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفي فكرى، يتناول هذا المسلسل قصص مختلفة كل قصة 5 حلقات تناقش قضايا المرأة العمل والزواج .

جدير بالذكر أن نرمين كانت قد شاركت فى بطولة مسلسل"ابو العروسة ٢"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،سيد رجب، سوسن بدر،ولاء الشريف، محمود حجازى، مدحت صالح، تأليف هانى كمال، اخراج كمال منصور.

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