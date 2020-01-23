"المرور" تقدم مكافآت مالية وعينية لعدد من السائقين الملتزمين بالمملكة

قامت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المركز الوطني لسلامة الطرق، بتقديم مكافآت مالية وشهادات تقديرية لعدد من قائدي المركبات الملتزمين بتطبيق القواعد المرورية أثناء قيادتهم على الطريق.



وكشف مقطع فيديو نشرته إدارة المرور لفريق من حملة “خلك 80” لعدد من المركبات في شوارع العاصمة الرياض، ورصد التزام قائديها بالقواعد المرورية، من الالتزام بالسرعة والمسار، وربط حزام الأمان، وعدم استخدام الجوال، واستخدام إشارات الانعطاف، واحتساب نقاط على ذلك.



وأوقف فريق الحملة اثنين من الملتزمين في القيادة وشكرهما، ومنح كل منهما 1000 ريال كمكافأة، وشهادة تقديرية مقدمة من مدير عام المرور.



وأكد فريق الحملة أن هناك 10 سيارات “كيا” من شركة الجبر ستقدم كجوائز لقائدي المركبات الملتزمين بتطبيق القواعد المرورية أثناء قيادتهم على الطريق. وذلك ضمن “حملة 80” والتي تهدف لتعزيز السلامة المرورية على طرق المملكة.



الإدارة العامة للمرور (السعودية):

إحدى الإدارات العامة الخدمية التي ترتبط إداريًا وماليًا بمديرية الأمن العام السعودية، وهي ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية.



المهام:

تنفيذ ومتابعة القرارات التي تصدرها الجهات العليا المختصة.

إصدار التعاميم والتعليمات حسب نظام المرور وتعديلاته؛ بما يحقق المصلحة العامة.

الاضطلاع بمسؤولية المرجعية فيما يخص نظام المرور.

تسجيل المركبات وإصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.

متابعة الأنظمة واللوائح المنظِمة لتسجيل المركبات، وإصدار شهادة براءة الذمة لتصدير المركبات.

الإشراف على مدارس تعليم القيادة بالمملكة البالغ عددها ( 47 ) مدرسة، وتقييم أعمالها ومتابعتها.

الإشراف على وكالات ومعارض بيع السيارات.

متابعة تطبيق التعليمات المنظمة تشليح السيارات، أو تصديرها، أو إسقاطها، وحفظها بسجلات وملفات المركبات.

ترخيص مزاولة بعض الأنشطة الخاصة بنقل الركاب والبضائع، ومتابعتها والإشراف عليها.

عمل الميزانية التقديرية السنوية لإيرادات المرور.

تحصيل المخالفات المرورية، والفصل فيها في إدارات المرور كافة.

محاولة الحد من الحوادث المرورية قبل وقوعها، والتحقيق فيها بعد وقوعها.

إصدار نشرة الإحصاء المرورية السنوية الخاصة (الحوادث المرورية المخالفات المرورية رخص القيادة رخص السير).

الإشراف الفعلي والمباشر على محطات الفحص الدوري بمناطق المملكة، وعدها ( 16) محطة.

تمثيل المملكة في اجتماعات المرور بدول مجلس التعاون الخليجي، والتعاون مع إدارات المرور بدول مجلس التعاون.

تمثيل الأمن العام في الداخل والخارج فيما يخص السلامة العامة لحركة المركبات.

المشاركة في إعداد برامج التوعية والسلامة المرورية بشكل عام وأسابيع المرور بشكل خاص، والتنسيق المباشر والمستمر مع وزارة الإعلام بمختلف قنواتها لبث برامج التوعية المرورية، خاصة في الفترة الصيفية، ومع بدء العام الدراسي.

المشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية الخاصة بالمرور لتبادل الخبرات والتجارب.