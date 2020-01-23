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محافظ القليوبية يبحث تطوير كورنيش النيل ببنها (صور)

الخميس 23/يناير/2020 - 10:43 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
محمد نبيل
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عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا مع المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدد من أعضاء الجهاز وممثل عن الإنتاج الحربي.

وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مجلس مدينة بنها وعدد من الإدارات المعنية بالديوان العام؛ لبحث تطوير منطقة كورنيش مدينة بنها، وكوبري كفر الجزار للحفاظ على الشكل التراثي والجمالي.

ويشمل التطوير أعمالا فنية يقوم بها أساتذة كليات الفنون الجميلة بالإضافة إلى عمل حديقة خضراء على النيل،  كما تم مناقشة تطوير ميدان المحطة (الجندي المجهول) والذي يقع عند محطة القطار ويتقاطع معه شارع سعد زغلول.

حيث سيتم معالجة مشاكل الازدحام به وعدم وجود أماكن واضحة للانتظار، كما يمكن تصميم النصب التذكاري عن طريق أساتذة الفنون الجميلة بشكل يليق بميدان الجندي المجهول في مدينة بنها عاصمة القليوبية.

وتطرق الاجتماع إلى بحث تطوير ميدان العاشر بقليوب، وتنظيم وتخطيط مواقف الانتظار العشوائية، واستغلال الأراضي غير المستغلة به في تطويره وتجميله وتحقيق السيولة المرورية به، وذلك عبر لمسات فنية وجمالية وجداريات يقوم بتصميمها أساتذة كلية الفنون الجميلة.

محافظ القليوبية يبحث تطوير كورنيش النيل ببنها (صور)
محافظ القليوبية يبحث تطوير كورنيش النيل ببنها (صور)
محافظ القليوبية يبحث تطوير كورنيش النيل ببنها (صور)
محافظ القليوبية يبحث تطوير كورنيش النيل ببنها (صور)
محافظ القليوبية يبحث تطوير كورنيش النيل ببنها (صور)
محافظ القليوبية يبحث تطوير كورنيش النيل ببنها (صور)
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الكلمات المفتاحية

محافـظ القليوبيــة عبد الحميد الهجان المهندس محمد أبو سعدة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

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