ليستر سيتي ضد وست هام 4/1 في الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

لعب ليستر سيتي ضد وست هام، أمس الأربعاء، الموافق الـ22 من يناير 2020، ضمن مبارايات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





نتيجة ليستر سيتي ضد وست هام





وانتهت مباراة ليستر سيتي ضد وست هام بفوز الأول على الأخير بـ4 أهداف مقابل هدف واحد، على ملعبه وسط جماهيره.





أحداث لقاء ليستر سيتي ضد وست هام





شهدت مواجهة ليستر سيتي ضد وست هام أداءًا قويًا، من جانب الليستر الذي يلعب على ملعبه ووسط جماهيره وأستطاع أن يحسم، اللقاء لصالحه بينما لم يقدم وست هام المردود المنتظر منه، حيث كان يسعى أن يخرج بنتيجة ايجابيه.





أهداف ليستر سيتي ضد وست هام





وافتتح أهداف مواجهة ليستر سيتي ضد وست هام هارفي بارنيس في الدقيقة 24 ثم ريكاردو عزز بالهدف الثاني في الدقيقة الخامسه من الوقت بدل الضائع بشوط المباراة الأول.





هدف الضيوف الوحيد في لقاء ليستر سيتي ضد وست هام

سجل لاعب وست هام مارك نوبل مع بداية الشوط الثاني من مباراة ليستر سيتي ضد وست هام في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، ثم جاء أيوزي بيريز ليحرز هدفين الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 81 و يحرز الرابع بالدقيقة 88.

خروج فاردي من لقاء ليستر سيتي ضد وست هام





وخرج جيمي فاردي هداف البريميرليج، برصيد 17 هدفًا، خلال الشوط الأول لمباراة ليستر سيتي ضد وست هام مصابًا ، فى الدقيقة 44، ودخل بدلاً منه المهاجم النيجيرى ايهاناتشو.





ترتيب الفريقين بعد مواجهة ليستر سيتي ضد وست هام

بعد انتهاء مباراة ليستر سيتي ضد وست هام.. رفع ليستر سيتي رصيده إلى النقطة 48 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتى وست هام فى المرتبة السابعة عشر برصيد 23 نقطة.



