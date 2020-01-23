KSA SPORT مبشاهدة مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي رابط مباراة الأهلي اليوم يستعد نادى أهلي جدة لمواجهة فريق الرائد في مسابقة الدوري السعودي يوم الخميس 23 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 28 جمادى الأولى 1441 هجريًا، على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، وذلك ضمن مواجهات الأسبوع الـ 15 من عمر المسابقة وتقام المباراة الساعة 8:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





KSA SPORT مبشاهدة مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي رابط مباراة الأهلي اليوم





وتعد المنافسة قوية بين الفريقين في هذا اللقاء للتطور الذي يعيشه رائد التحدي، حيث يحتل المركز الرابع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 26 نقطة، وهو نفس رصيد الأهلي المتواجد في المركز الثالث فى جدول الدوري السعودي بفارق الأهداف فقط.





KSA SPORT مبشاهدة مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي رابط مباراة الأهلي اليوم





و حقق الفريقين الفوز في آخر مبارياتهم، حيث كانت آخر مواجهات الرائد أمام الفيصلى فى مسابقة الدوري السعودى، والتى انتهت بفوزه بهدفٍ نظيف، بينما آخر مواجهات أهلي جدة كانت أمام الوحدة فى الدور ربع النهائى من مسابقة كأس الملك، وتمكن نادي الأهلي من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1.



