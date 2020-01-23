بريطانيا لـ"الولايات المتحدة": نريد صفقة تجارية وضريبة رقمية

صرحت وزيرة الأعمال "اندريا ليدسوم"، اليوم الخميس، بأن بريطانيا تريد اتفاقًا تجاريًا مع الولايات المتحدة لكنها ستفرض ضريبة خدمة رقمية على عائدات شركات مثل جوجل، والفيسبوك، والأمازون.



وأضافت لراديو توك، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ملتزمتان بالدخول في صفقة تجارية مع بعضنا البعض، ولدينا علاقة قوية للغاية تعود إلى قرون عديدة، لذا فإن بعض الخلافات التي قد تكون لدينا بشأن قضايا معينة لا تضر بأي شكل من الأشكال".



وأوضحت أيضًا "دائمًا ما تكون هناك مفاوضات صعبة ومحادثات صعبة، ولكنني أعتقد أنه من حيث الأهمية الضريبية للتكنولوجيا، من الضروري للغاية فرض ضريبة على هذه الشركات متعددة الجنسيات الضخمة التي تحقق ربحًا لا يصدق من الدخل والأرباح، وما نريد أن نفعله هو العمل على المستوى الدولي مع الآخرين من العالم لتغطية نظام مناسب يضمن أن يدفعوا حصتها العادلة ".



وبموجب الخطة البريطانية، فإن شركات التكنولوجيا التي تدر ما لا يقل عن 500 مليون جنيه إسترليني (657 مليون دولار) سنويًا من العائدات العالمية ستدفع 2٪ من الأموال التي تجنيها من مستخدمي المملكة المتحدة اعتبارًا من أبريل 2020.



وقالت أيضًا أن بريطانيا ستقرر قريبًا الدور الذي ستلعبه شركة هواوي الصينية في شبكة الاتصالات 5G، ولكن هناك عدد محدود فقط من مقدمي الخدمات البديلة.



وأضافت: "هناك موفرين آخرين، ولكنهم محدودون، من الناحية المثالية سيكون هناك المزيد من مزودي البنية التحتية على غرار العمل الذي تقوم به "هواوي"، ولكن المملكة المتحدة تنظر بعناية شديدة في هذه المشكلة وسنتخذ قرارًا نهائيًا قريبًا".



وأوضحت: "إنها عملية مستمرة وهناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار، مثل توفر موفري خدمات آخرين، مثل العمل الذي قامت به "هواوي" بالفعل في المملكة المتحدة، لذا فإن هذه المناقشات مستمرة". حسبما ذكرت رويترز.



