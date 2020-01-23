أخبار البورصة المصرية .. صعود جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

أخبار البورصة المصرية



أستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مستكملة الإتجاه الصعودي والذي بدأته بالأمس ، وذلك بعد 3 جلسات متتالية من التراجع.





وربح رأس المال السوقي خلال التعاملات الصباحية نحو 2.1 مليار جنيه ليصل عند 697.8 مليار جنيه









مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 21% ليصل عند مستوي 13780.7 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% عند مستوي 533.1 نقطة ، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليصل عند مستوي 1383.1 نقطة .





تداولات البورصة المصرية





وبلغ حجم التداول على الأسهم 6.4 مليون ورقة مالية بقيمة 28.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 1 ألف عملية لعدد 58 شركة.





أخبار البورصة المصرية يوم الأربعاء 22-1-2019



