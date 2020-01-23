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أخبار البورصة المصرية .. صعود جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية
الخميس 23/يناير/2020 - 10:31 ص
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
أستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مستكملة الإتجاه الصعودي والذي بدأته بالأمس ، وذلك بعد 3 جلسات متتالية من التراجع.
وربح رأس المال السوقي خلال التعاملات الصباحية نحو2.1 مليار جنيه ليصل عند 697.8 مليار جنيه
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 21% ليصل عند مستوي 13780.7 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% عند مستوي 533.1 نقطة ، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليصل عند مستوي 1383.1 نقطة .
تداولات البورصة المصرية
وبلغ حجم التداول على الأسهم 6.4 مليون ورقة مالية بقيمة 28.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 1 ألف عملية لعدد 58 شركة.
أخبار البورصة المصرية يوم الأربعاء 22-1-2019
إختتمت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تداولات الاربعاء على ارتفاعات جماعية بعد 3 جلسات من الهبوط ، و جنى ارباح على التجارى الدولى الذى صعد أمس بأكثر من 1% ، بتحول المؤسسات الاجنبية للشراء ، لينهى الرئيسي على ارتفاع ب 0.82% ، عند 13752 نقطة ، فيما انهى السبعينى عند 531.81 نقطة بارتفاع 0.78% ، و الذى جاء بقيم تداول لازالت منخفضة سجلت 451 مليون جنيه و مخطط سيولة 53% للشراء ، من خلال التداول على 160 ورقة مالية ، ربحت منها 96 ورقة و تراجعت 32 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 32 ورقة دون تغيير ، لينجح رأس المال السوقى للشركات المقيدة فى تعويض 3.788 مليار جنيه من خسائر تداولات الجلسات الثلاثة السابقة مسجلا 695.764 مليار جنيه بنهاية التداولات .
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