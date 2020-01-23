بدء صرف 90 % من مستحقات مزارعي القصب في نجع حمادي



وأوضحت إدارة مصانع سكر نجع حمادي، أن الصرف يتم طبقًا للجدول المعلن، مع تفعيل خدمة السداد ال

الإلكتروني لمن يرغب من موردي القصب صرف مستحقاته من أي بنك داخل دائرة بلدته أو أي فرع داخل مصر.

وجاء الجدول للصرف كالتالي:



-الاثنين: 27 يناير الجاري، لمناطق المحارزة، والزرايب، والرواتب، والكرنك، والقارة، وأبو عموري، والشاورية.

-الثلاثاء: 28 يناير الجاري، لمناطق الأوسط، والأميرية، وأبو تشت، وكوم البيجا، والسليمات، والخلابيصي، والوقف، والخمسين.

-الاربعاء: 29 يناير الجاري، لمناطق القصير، والعجمية، وأولاد نجم، وكوم يعقوب، وفرشوط، والشيخ علي، والرئيسية.

-الخميس: 30 يناير، لمناطق النجمة، والرزقة، والكوم الأحمر، ورفاعة، والشيخ، والفنانة، والعبادية، والمراشدة.

-الأحد: 2 فبراير المقبل، لمناطق الشمرات، والحسينات، وبخانس، والنجوع، الكلح، وبهجورة، وهو والأمير.





كانت شركة سكر نجع حمادي، شمال محافظة قنا، قامت بتوزيع عربات القصب على خطوط الديكوفيل، للبدء في موسم العصير رقم 123 بتاريخ المصنع، بعد أن أنهت استعداداتها، لبدء موسم العصير، لاستلام محصول القصب بسعر 720 جنيهًا للطن، حتى ورود قرارات جديدة من الحكومة، من خلال صيانة خطوط الديكوفيل، والانتهاء من التجارب النهائية، وعقد ندوات مع المزارعين.

أعلنت إدارة مصانع سكر نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عن بدء صرف أولى دفعات تحت الحساب لموردي القصب بنسبة 90%، من الموردين للمصانع من بداية الموسم وحتى 25 يناير الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم الصرف بداية من الاثنين 27 يناير الجاري، وحتى الخميس الموافق السادس من فبراير المقبل.