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مدبولي مهنئا بعيد الشرطة: ضربتم أروع الأمثلة في أداء الواجب

الخميس 23/يناير/2020 - 10:31 ص
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مصطفى مدبولي - أرشيفية
مصطفى مدبولي - أرشيفية
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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وهيئة الشرطة، من ضباط وجنود، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وقال مدبولي في البرقية: أنتهز هذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ لأبعث لكم خالص التقدير على ما تبذلونه من جهود من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، راجيًا لكم دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام.

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الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء عيد الشرطة اللواء محمود توفيق الدكتور مصطفى مدبولي

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