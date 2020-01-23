شاهد.. السيسي يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بحضور وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وتم عزف السلام الجمهوري وأداء النشيد الوطني.





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.





وسيكرم الرئيس السيسي، عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.





ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.



