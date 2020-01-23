Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. السيسي يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

الخميس 23/يناير/2020 - 10:30 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بحضور وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وتم عزف السلام الجمهوري وأداء النشيد الوطني.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.

وسيكرم الرئيس السيسي، عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.

ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شهداء الشرطة النصب التذكاري السيسي إكليل الزهور

أخبار تهمك

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأرصاد تكشف عن طقس ودرجات حرارة اليوم.. أمطار وشبورة وغيوم

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة جديدة في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

منذ ثلث ساعة

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ حوالي 13 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل حوار يورجن كلوب ومالك ليفربول في النفق المظلم

منذ ثلث ساعة

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد موسى عن لقاء السيسي مع "الأعلى للشرطة": أطول اجتماع منذ التسعينيات

خالد أبو بكر: "لم يقدم أحد في مصر ما قدمه رجال الشرطة"

والد الشهيد أشرف جاد: "السيسي إنسان.. وعيناه كانت تدمع عند حديثي معه عن ابني"

محافظ الغربية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة (صور)

سعيد حساسين يقدم التهنئة للرئيس السيسي ووزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

قيادات سوهاج يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 ص

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

إصابة جديدة في ريال مدريد

10:08 ص

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

07:08 م

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

09:52 ص

مفاجأة الأهلي ضد النجم الساحلي

09:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status