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تفاصيل حوار يورجن كلوب ومالك ليفربول في النفق المظلم

الخميس 23/يناير/2020 - 10:43 ص
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كلوب وهنري
كلوب وهنري
الفجر الرياضي
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كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز عن كواليس لقائه القصير ونادر الحدوث مع مالك النادي الإنجليزي في نفق ملعب أنفيلد عقب انتصار الفريق على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

 

وأكد كلوب أنه حتى كبار الشخصيات في النادي، مثل مالك النادي جون هنري غير مهووسين بالموسم الكبير الذي يقدمه الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.


وحضر الأمريكي جون هنري مالك ليفربو لمشاهدة مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد، برفقة زوجته ليندا بيزوتي، حيث شهدا انتصار الفريق بنتيجة 2-0 على الشياطين الحمر.

 

وأظهرت لقطات لقاء كلوب وهنري في نفق الملعب، بعد نهاية المباراة، حيث بدا وكأن هنري يقول لكلوب "إنه أمر مذهل".


وأوضح كلوب أن هنري "لم يكن متحمسا جدا، لكنه كان سعيدا"، في إشارة إلى روح "الواقعية" التي تسود ليفربول في الطريق إلى حسم لقب الدوري الغائب منذ 30 عاما.

 

وأضاف كلوب: "بالتأكيد هو متفائل في هذه اللحظة، لكنه لم يكن يتصرف بجنون، فقط قال إن الأمر مذهل".



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