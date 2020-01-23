إيمي طلعت زكريا تروج لمسرحية "الزهر لما يلعب"





نشرت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، صورة جماعية لأبطال عمل مسرحية"الزهر لما يلعب"، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وسيبدء أول يوم في عرض المسرحية غدا 24 يناير، وقامت إيمي بالتعليق على الصورة قائلة:"الجمعه ان شاء الله اول يوم عرض لمسرحيه الزهر لما يلعب معانا يارب مع احلى وأجمل سمورة".





ومسرحية "الزهر لما يلعب"، من تأليف وإنتاج أحمد الإبياري، وإخراج طارق الابياري والذي يخوض أولي تجاربه الإخراجية، أغاني إسلام عفيفي،

ومن بطوله الفنان سمير غانم والفنانة شيرين الذي يلتقي بها من جديد من بعد مسرحية "المتزوجون"، ويشاركهم إيمي طلعت زكريا، إيمان السيد، رضا حامد.



يشار أن الفنانة إيمي طلعت زكريا تشارك حاليا في مسلسل "بنت القبائل" الذي ينتمي للدراما الطويلة ذات من 45 حلقة، وهو بطولة حنان مطاوع،عمرو عبد الجليل،محمد رياض،محمود عبد المغني،منة فضالي،أشرف عبد الغفور مدحت تيخا، ومن تأليف شاذلي فرح، إخراج حسنى صالح.





جدير بالذكر أن آخر عمل شارك فيه سمير غانم هو مسلسل في الـ "لا لا لاند" مع ابنته دنيا وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأشخاص برحلة إلي إندونسيا وتحدث بعض المشاكل التي تؤدي إلي عطل بالطائرة والتي تضطر قائدها لتغيير مسار الطائرة والهبوط بهم في إحدي جزر تايلاند، فيحاولوا أن يخرجوا من الجزيرة بأي طريقة مما يعرضهم للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية.



