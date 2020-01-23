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نداء شرارة توجه الشكر لمن ساندها بعد وفاة شقيقها

الخميس 23/يناير/2020 - 10:24 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة نداء شرارة شكر خاص لكل من قام بدعمها وقدم واجب العزاء لاخيها عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وكتبت شرارة قائلة: ‏"شكراً لكل إنسان قام بواجب العزاء، وشاركني مصابي الجلل في فقدان اخي رحمة الله عليه".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "‏‎البقاء لله وحده يا نداء وربنا يرحمه ويعفو عنه ويسكنه جنته ويلهمكم الصبر علي فراقه".

وعلى صعيد أخر إمتازت نداء شرارة بمواهب عديدة بجانب الغناء منها موهبة تقليد الفنانين بالإضافة إلى التلحين والكتابة.

وقدمت "شرارة" العديد من الأغاني منها "سهرانة أنا"، "أدور عليك"، و"أنا أردنية"، "هب السعد"، و"كلام في كلام"، و"يا نور"، "بتخون"، و"ضيعنا الحب"، و"يجرحني"، و"ابن النشامة"، و"زوروني"، و"بنت الشلبية".
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