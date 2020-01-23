بعد السقوط أمام بيرنلي.. مانشستر يونايتد يصارع برشلونة على صفقة نارية

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية، عن عزم نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مُهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالى، فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وبحسب الصحيفة، فإن اليونايتد، لا يملك رأس حربة، فى الوقت الراهن، سوى الصاعد ماسون جرينوود، وذلك بعد رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان، وإصابة الإنجليزى ماركوس راشفورد.. مشيرة إلى أن اليونايتد يريد التعاقد مع مارتينيز هذا الشتاء، فى ظل حاجة الشياطين الحمُر للتعاقد مع مهاجم.





ويعانى راشفورد من إصابة فى الظهر، وسيغيب على إثرها حتى نهاية الموسم على أقصى تقدير .





وأشارت الصحيفة إلى أنّ مانشستر يونايتد، سيواجه منافسة شرسة من جانب نادى برشلونة الإسبانى ، والذى يريد التعاقد مع مارتينيز، لتعويض المُصاب لويس سواريز.





وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أنّ النادى الإسبانى، يريد التعاقد مع مارتينيز هذا الشتاء، وعلى استعداد لدفع 120 مليون يورو.