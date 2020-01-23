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"نشرة مرور الفجر".. سيولة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الخميس 23/يناير/2020 - 09:12 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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تشهد شوارع وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات مرورية متوسطة بطريق الأوستراد، الطريق الدائري، كوبري 6 أكتوبر، وسيولة مرورية، وإنتظام حركة السيارات بباقي المناطق، وسط إنتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم الحركة المرورية مرة أخرى.
محور الأوستراد
انتظمت الحركة المرورية من حلوان إلى الطريق الدائري، من كوبري 6 أكتوبر إلى القلعة، ومن القلعة وصولا إلى الطريق الدائري، ومن كوبري 6 أكتوبر إلى مدينة نصر، وظهرت كثافات مرورية متوسطة في الطريق القادم من الطريق الدائري إلى حلوان، ومن طريق مدينة نصر إلى كوبري 6 أكتوبر، ومن مدينة نصر إلى طريق المطار، كما ظهرت كثافات مرورية في الإتجاه المعاكس، وتبين وجود سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري المتجه إلى حلوان، والإتجاه المعاكس.
شارع البحر الأعظ
تباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، وصولا إلى كوبري عباس وفي الإتجاه المعاكس من كوبري عباس إلى الطريق الدائري، وانتظمت حركة السيارات بشارع النيل المتجه من كوبري عباس إلى ميدان الجلاء.
الطريق الدائري
إنتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، من محور الأوستراد إلى طريق السخنة، وفي الإتجاه المعاكس، من طريق السخنة، إلى التجمع، كما إنتظمت حركة المرور من طريق الأوستراد إلى كورنيش النيل، وفي الإتجاه القادم من وصلة المريوطية وصولا إلى الطريق الصحراوي، ومن طريق الواحات إلى الطريق الصحراوي، والإتجاه المعاكس، ومن الطريق الصحراوي إلى وصلة المريوطية، وصولا إلى المنييب، كما تبين وجود سيولة مرورية من طريق المنصورية إلى المريوطية، ومن التجمع إلى طريق السويس، ومن الطريق الزراعي حتى المحور، وتبين إنتظام الحركة المرورية، من طريق السويس إلى نفق السلام، وصولا إلى الطريق الزراعي.
شارعي الهرم وفيصل
ظهرت كثافات مرورية متوسطة بشارع الهرم في الإتجاهين، حيث ظهرت كثافات مرورية من شارع الهرم إلى ميدان الجيزة، والعكس من ميدان الجيزة إلى شارع الهرم، وتبين تباطأ حركة السيارات بشارع فيصل في الإتجاه القادم من ميدان الرماية إلى ميدان الجيزة، والإتجاه المعاكس من ميدان الجيزة إلى ميدان الرماية.
محور صلاح سالم
تباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم في الإتجاه القادم من كوبري 6 أكتوبر إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة وصولا إلى طريق المطار، وظهرت كثافات مرورية متوسطة في الإتجاه المعاكس من طريق المطار إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة إلى كوبري 6 أكتوبر، فضلا عن وجود كثافات مرورية عالية من ميدان رمسيس إلى محور الأوستراد، والعكس من محور الأوستراد إلى ميدان رمسيس.
كوبري 15 مايو
انتظمت حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الإتجاه القادم من المهندسين إلى وسط البلد، وفي الإتجاه المعاكس من وسط البلد إلى المهندسين، وتبين إنتظام حركة السيارات أعلى كوبري الجامعة من المنيل وصولا إلى ميدان الجيزة، والعكس من الجيزة إلى المنيل.
شارع مراد
وظهرت كثافات مرورية متوسطة بشارع مراد في الإتجاهين من ميدان الجيزة، وصولا إلى الشيراتون، ومن الشيراتون وصولا إلى ميدان الجيزة.
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الكلمات المفتاحية

سيولة مرورية المرور القاهرة الفجر الجيزة

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