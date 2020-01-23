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"من 35 لـ40 دقيقة".. السكة الحديد تُعلن تأخيرات القطارات اليوم

الخميس 23/يناير/2020 - 09:06 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

لتشمل التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، الذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، ينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي: منطقة القاهرة  أسيوط، مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها بور سعيد، الذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 35 دقيقة.

وتعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة، وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.



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