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موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الخميس 23/يناير/2020 - 09:04 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية يوم الجمعة 24 يناير 2020 إلى استاد الانتاج الحربي في التاسعة مساءًًً لمتابعة مباراة الزمالك ومازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.


* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة الزمالك ومازيمبي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sport HD 1


كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر، يسعى الزمالك للانتقام من خسارته في مباراة الذهاب بالإضافة إلى رغبته في حسم التأهل وتصدر المجموعة وذلك بعد خسارته بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت في الكونغو والمباراة ستكون صعبة للغاية على الزمالك.


وعلى الجانب الآخر، حسم مازيمبي تأهله إلى الدور المقبل بعد أن حصد 10 نقاط مع ابتعاد صاحب المركز الثالث عنه بفارق 8 نقاط ومازال متبقي له مباراتين فقط على نهاية دور المجموعات ولكنه سيلعب من أجل على الحفاظ على الصدارة وتجنب الهزيمة أمام الزمالك بأكثر من فارق ثلاثة أهداف.


* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بنشرقي - يوسف أوباما

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد


- أما مازيمبي فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى : سيلفان جبوهو

خط الدفاع : ونلو كوليبالي - كيفن مونديكو - كاباسا تشونجو - إيساما مبيكو

خط الوسط : كوامي كوفو - جلودي ليكونزا - شيكو يوشندي - تريسور مبوبتو

خط الهجوم : إيلفيا إيبامي - جاكسون موليكا


* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي اليوم في دوري أبطال أفريقيا، حيث تُذاع المباراة في التاسعة مساءًًًً في يوم الجمعه عبر شبكة قناة Bein Sport HD 1 باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة مازيمبي ضد الزمالك على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD 1

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