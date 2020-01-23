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ارتفاع عدد ضحايا بركان نيوزيلندا إلى 20 قتيلًا

الخميس 23/يناير/2020 - 08:54 ص
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بركان نيوزيلندا
بركان نيوزيلندا
وكالات
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أعلنت السلطات في نيوزيلندا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى ثوران بركان جزيرة وايت آيلاند الشهر الماضي إلى 20 شخصًا، بعد الإعلان رسميًا عن وفاة اثنين، لم يتم العثور عليهما حتى الآن.

 

وفي بيان للشرطة، كشفت أن الاثنين هما هايدن مارشال-إنمان من نيوزيلندا، ووينونا لانغفورد من أستراليا.

 

وقالت الشرطة النيوزيلندية، إن "كبير الأطباء الشرعيين حكم بأن وينونا وهايدن توفيا على جزيرة وايت ".

 

وبحسب الشرطة، لقى 18 شخصًا من بين الضحايا العشرين حتفهم في نيوزيلندا، في حين لفظ اثنان أنفاسهما الأخيرة في أستراليا.

 

ولا يزال الناجون، وعددهم 47 شخصاً، معظمهم سياح كانوا على الجزيرة أو قرب البركان عند ثورانه في التاسع من ديسمبر، يخضعون للعلاج في مستشفيات في كلا البلدين، لإصابتهم بحروق شديدة.

 

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن التحقيقات الرسمية في ثوران البركان وتعامل نيوزيلندا معه سوف تستغرق عاماً.

 

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الكلمات المفتاحية

نيوزيلندا بركان نيوزيلندا 20 قتيل

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