دراسة تشغيل خط ملاحي إلى ميناء بورتوفيق لاستقبال السيارات (صور)

استقبلت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وفدا من كبرى الشركات المستوردة للسيارات؛ لبحث طلب الشركة بتشغيل خط ملاحي من عدة موانئ إلى ميناء بورتوفيق.





وذلك لاستقبال السيارات ودراسة إمكانية تطوير وتعميق أحد الأرصفة بالميناء ليصل إلى أكبر غاطس يتسع لاستقبال سفن السيارات، وكذا استئجار ساحات ومخازن للتخزين؛ نظرا لأهمية موقع الميناء المتميز بوجوده بالقرب من المدخل الجنوبي لقناة السويس.





وقام الوفد بزيارة ميدانية للميناء للتعرف على الجاهزية؛ لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة والوقت اللازم للدخول أثناء تواجد السفن وأولوية التراكى على الرصيف والساحات التخزينية المتاحة بالميناء؛ لاستقبال السيارات وتخزينها.





وأشاد الوفد بإمكانيات الميناء وخاصة الأرصفة والساحات، حيث من المنتظر استقبال سفن بحمولات تصل 5 آلاف سيارة مع بداية تشغيل الخط الملاحي.





ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل للنهوض بالموانئ البحرية للوصول إلى المعدلات التنافسية مع الموانئ العالمية، وحرصا من الهيئة على تسويق الفرص الاستثمارية بالموانئ التابعة بالتزامن مع مشاركة وزير النقل بفعاليات منتدى البنية التحتية البريطانية الإفريقية بالعاصمة البريطانية لندن، وجهوده المبذولة بدعوة الشركات العالمية بالاستثمار بالموانئ المصرية.





وتأكيده على حرص القيادة السياسية بدعم كافة المشروعات الاستثمارية وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية ومنها إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى الذي سيكون قاطرة لتنمية صعيد مصر فى المستقبل القريب.



