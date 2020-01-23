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زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

الخميس 23/يناير/2020 - 08:35 ص
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زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
مـحــمد حســــــــــين
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هز زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر غرب مدينة أداك في ولاية ألاسكا، اليوم الخميس، وفقًا لهيئة لمسح الجيولوجي الأمريكي.

وحسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك"، تم تسجيل الزلزال الساعة 5:53 بالتوقيت العالمي، ويقع مركز الزلزال على بعد 22 كم شرق بركان تاناغا، وهو جزء من نظام جزر ألوتيان، وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

لم ترد أي معلومات عن الخسائر والدمار، ولم يتم الإعلان عن تهديد تسونامي.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي إلى "المستوى الأخضر" لتهديد الزلزال، مما يشير إلى انخفاض احتمالية وقوع إصابات وأضرار اقتصادية.

وكان قد تسبب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة في تصدّع الجدران وسقوط خطوط الكهرباء في بويرتوريكو الأمريكية الجمعة 10 يناير.

ووقع أحدث زلزال في الساعة 5.26 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة وكان مركزه على بعد نحو أربعة كيلومترات من إنديوس على الساحل الجنوبي للجزيرة، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حسب "رويترز".

ووقع هذا الزلزال بعد الزلزال الذي وقع الثلاثاء 7 يناير وبلغت قوته 6.4 درجة وأدى إلى قتل شخص واحد على الأقل وتدمير أو إلحاق أضرار بنحو 300 منزل وقطع الكهرباء في شتى أنحاء الجزيرة.

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الكلمات المفتاحية

ولاية ألاسكا زلزال امريكا

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