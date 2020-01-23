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قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة سياتل الأمريكية

الخميس 23/يناير/2020 - 08:31 ص
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الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أطلق مجهولون النيران بشكل عشوائي، بمدينة سياتل شمال شرقي الولايات المتحدة، حسبما أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس.

                                              

وأصدرت الشرطة الأمريكية، بيانًا نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيه: "سقط العديد من الضحايا، واستطاع المشتبه به الفرار. ويتم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى".

 

وأضافت الشرطة: "المحققون يباشرون التحقيق بعد إصابة ستة أشخاص في حادث إطلاق نار وسقوط قتيل"، مؤكدًا أن الضباط والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث".

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