قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة سياتل الأمريكية

أطلق مجهولون النيران بشكل عشوائي، بمدينة سياتل شمال شرقي الولايات المتحدة، حسبما أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس.

وأصدرت الشرطة الأمريكية، بيانًا نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيه: "سقط العديد من الضحايا، واستطاع المشتبه به الفرار. ويتم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى".

وأضافت الشرطة: "المحققون يباشرون التحقيق بعد إصابة ستة أشخاص في حادث إطلاق نار وسقوط قتيل"، مؤكدًا أن الضباط والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث".