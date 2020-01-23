Advertisements
Advertisements
Advertisements

قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة سياتل الأمريكية

الخميس 23/يناير/2020 - 08:31 ص
Advertisements
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
Advertisements

أطلق مجهولون النيران بشكل عشوائي، بمدينة سياتل شمال شرقي الولايات المتحدة، حسبما أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس.

                                              

وأصدرت الشرطة الأمريكية، بيانًا نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيه: "سقط العديد من الضحايا، واستطاع المشتبه به الفرار. ويتم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى".

 

وأضافت الشرطة: "المحققون يباشرون التحقيق بعد إصابة ستة أشخاص في حادث إطلاق نار وسقوط قتيل"، مؤكدًا أن الضباط والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدينة سياتل قتلى وجرحى امريكا الولايات المتحدة الامريكية اطلاق نار

أخبار تهمك

إكرامي يفجر مفاجأة وراء فشل ميدو مع المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 13 ساعة

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

منذ حوالي 10 ساعات

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن حجم إصابة حارس برشلونة

منذ 36 دقيقة

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تكشف عن طقس ودرجات حرارة اليوم.. أمطار وشبورة وغيوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من مدرب برشلونة بعد الفوز الصعب على إيبيزا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

منذ حوالي 9 ساعات

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. مقتل أحد مطلقي النار في "جاكسونفيل" بفلوريدا

عاجل.. مقتل شخصين جراء إطلاق نار في مركز تجاري بولاية فلوريدا الأمريكية

آخرهم "حادث تكساس".. أسبوع دموي في الولايات المتحدة

ارتفاع ضحايا حادث إطلاق النار إلى 5 أشخاص وإصابة 22 بولاية تكساس الأمريكية

إطلاق نار عشوائي في إحدى ضواحي واشنطن العاصمة وإصابة عددًا من الأشخاص (فيديو)

مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في إطلاق نار بمدينة كانساس سيتي الأمريكية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 ص

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

07:08 م

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

05:30 ص

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

12:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status