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قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة سياتل الأمريكية
الخميس 23/يناير/2020 - 08:31 ص
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وكالات
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أطلق مجهولون النيران بشكل عشوائي، بمدينة سياتل شمال شرقي الولايات المتحدة، حسبما أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس.
وأصدرت الشرطة
الأمريكية، بيانًا نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيه: "سقط
العديد من الضحايا، واستطاع المشتبه به الفرار. ويتم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى".
وأضافت الشرطة: "المحققون يباشرون
التحقيق بعد إصابة ستة أشخاص في حادث إطلاق نار وسقوط قتيل"، مؤكدًا أن الضباط
والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث".
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