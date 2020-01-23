وليد أزارو.. قوته الهجومية جعلت الاتفاق يفكر في المغاربة بعد سنوات

أعلن نادي الاتفاق السعودي أمس الأربعاء عن التعاقد مع اللاعب المغربي وليد أزارو بنظام الإعارة لنهاية الموسم الجاري، قادمًا من النادي الأهلي المصري.





نادي الاتفاق لا يشتهي اللاعبين المغاربة بالمرة، إذ أنه كان آخر تعامله مع هذه الجنسية في موسم 2009-2010، عندما تعاقد مع يونس منقاري لاعب الوسط، والذي لعب 8 مباريات فقط وسجل هدف وحيد.





وليد أزارو جعل إدارة النادي تفكر في جلب هذه العقلية والجنسية إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد سنوات من عدم التفكير في المغاربة، ربما يكرر تجربة حمدالله مهاجم النصر.





المغربي أزارو رغم تألقه مع الأهلي كان من المغضوبين عليهم في منتخب بلاده مثل مواطنه حمدالله، الذي قرر الاعتزال دوليًا مؤخرًا، بعد سنوات من عدم انضمامه إلا بشكل طفيف.





الاتفاق استغل استقرار الأهلي على خروج وليد أزارو في الفترة الحالية بسبب التعا قد مع أليو بادجي، ليتعاقد معه لزيادة القوة الهجومية.





الاتفاق يمتلك ثنائي رؤوس حربة، وهم هزاع إبراهيم الهزاع والذي لعب 9 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين، وسجل 3 أهداف، وفي كأس الملك لعب 4 وسجل 3 أهداف.





بينما خاض دوكارا 13 مباراة في الدوري لم يسجل، ولعب 3 في منافسات كأس الملك سجل هدف وحيد.





جدير بالذكر أن فريق الاتفاق فاز في 5 لقاءات حتى الآن في الدوري، وتعادل مرتين، وخسر 7 لقاءات، وسجل 20 هدف ودخل مرماه 18 هدف، ويتواجد في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.