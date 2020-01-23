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في أول يوم له.. فيلم لص بغداد يتصدر دور العرض

الخميس 23/يناير/2020 - 08:50 ص
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لص بغداد
لص بغداد
رانيا ماهر
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بدأ الأربعاء، عرض فيلم "لص بغداد"، بدور العرض السينمائي، ليدخل المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وتصدر فيلم "لص بغداد" دور عرض في أول يوم له في السينمات، وحقق إيرادات 1,143,192 جنيها، حيث تم توزيع الفيلم على 105 سينمات بجميع محافظات مصر.

يُشار أن فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، أمينة خليل، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن توتة، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي.

والجدير بالذكر أن محمد إمام شارك في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "هوجان"، والمسلسل بطولة محمد إمام، محمد أسامة أوس أوس، صلاح عبد الله، عارفة عبد الرسول، كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

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هوجان محمد عادل امام لص بغداد عرض فيلم لص بغداد عادل امام الماراثون الرمضاني العرض السينمائي أمينة خليل

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