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بـ"فستان زفاف".. غادة عبدالرازق تثير حيرة جمهورها (صورة)

الخميس 23/يناير/2020 - 07:39 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة ظهرت بها مرتدية فستان زفاف أبيض كب، ومكياج ناعم وتسريحة شعر مميزة،

وتفاعل معها متابعيها ومحبيها بكتابة تعليقات لها، والذي أشاد البعض منهم بجمالها وجذابيتها والبعض الآخر اثارت حيرتهم حول هذة الصورة وأن كانت صورة من شخصيتها في عملها القادم.


فيلم "حفلة 9" من بطولة غادة عبدالرازق وطارق لطفي وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي أكشن، ومن المقرر عرضه خلال الصيف المقبل. ويعيد الفيلم طارق، إلى التعاون السينمائي مجددًا مع غادة، التي شارك معها عام 2009 في فيلم "أزمة شرف".

خوضها السباق الرمضاني بـ"سلطانة المعز"

استقرت الفنانة غادة عبد الرازق على المسلسل الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2020، وهو مسلسل "سلطانة المعز" وينتمي للدراما الشعبية ويشارك في بطولته شريف منير، نسرين امام ومحمود البزاوي، من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مشاركتها فى الماراثون الرمضاني بمسلسل "حدوتة مرة" ، المسلسل من تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسمين أحمد، بطولة: غادة عبدالرازق، مجدي كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، عايدة رياض، محمد شاهين، ودارت أحداثه حول "مُرة" التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، وقامت الفنانة أنغام بغناء التتر الخاص بالمسلسل.
بـ"فستان زفاف".. غادة عبدالرازق تثير حيرة جمهورها (صورة)
بـ"فستان زفاف".. غادة عبدالرازق تثير حيرة جمهورها (صورة)
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الكلمات المفتاحية

غادة عبدالرازق

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