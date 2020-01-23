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نابولي ضد لاتسيو| لمحات من فوز الأزوري على حامل اللقب في كأس إيطاليا

الخميس 23/يناير/2020 - 07:02 ص
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نابولي
نابولي
علي خلاف
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فجر فريق نابولي الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على ضيفه لاتسيو حامل لقب كأس إيطاليا بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب سان باولو، مساء أمس الثلاثاء.

نابولي يُقصي حامل اللقب من ربع نهائي كأس إيطاليا

وفي نفس السياق مباراة نابولي ضد لاتسيو بتسجيل الأزوري هدفه الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب الإيطالي لورينزو إنسيني في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة التي لم تشهد أية أهداف آخرى.

وشهد لقاء نابولي ضد لاتسيو طرد الألباني هيساج من صفوف الأزوري إثر تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة (19)، فيما طرد البرازيلي لوكاس ليفا لاعب الضيوف مع الدقيقة الـ25 من عمر المباراة التي انتهت لصالح البارثينوبين بهدف نظيف.

نابولي يتأهل لدور نصف نهائي كأس إيطاليا

بهذا الفوز تأهل فريق نابولي إلى دور نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا ليضرب موعداً قويا مع الفائز من مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان المقامة في 29 من الشهر الحالي.
لمحات من فوز نابولي ضد لاتسيو

ويستعرض موقع الفجر الرياضي أبرز النقاط المضيئة التي حققها الأزوري من فوزه على مضيفه لاتسيو حامل لقب بطولة كأس إيطاليا وهي كالتالي:_

1_ إنتهاء سلسلة انتصارات لاتسيو

بهذا الفوز أنهى فريق نابولي سلسلة لاتسيو المرعبة ، بخسارته لأول مرة بعد ست مباريات في كل البطولات، وذلك منذ الهزيمة أمام رين في الثاني عشر من الشهر الماضي ضمن بطولة الدوري الأوروبي.
وتعتبر هذه الخسارة الأولى للاتسيو على الصعيد المحلي بعد 13 انتصاراً متتالياً، وقبلهما تعادلين.

2_ نابولي ينجح في العثور على هويته المفقودة منذ رحيل أنشيلوتي

إقصاء نابولي لاتسيو حامل لقب بطولة كأس إيطاليا مكن الأوزري من العثور على هوية الفريق منذ إقالة أنشيلوتي وتعيين غاتوسو الذي تمكن من القضاء على سلسلة نتائج لاتسيو الممتازة في الفترة الأخيرة وظهرت بصمات المدرب الجديد على أداء الأزوري داخل الملعب والتزام الاعبين بالمهام المطلوبة من المدرب واللعب على الفوز فقط وهوا ما ظهر واضحاً خلال شخصية الفريق في مباراة لاتسيو.

موعد مباراة نابولي القادمة ضد يوفينتوس

يذكر أن فريق نابولي الإيطالي يستعد لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام المتصدر يوفينتوس الإيطالي في تمام العاشرة إلا ربع من مساء الأحد المقبل الموافق 26/1 على ملعب سان باولو وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم "كالتيشو" .

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