"مقدرتش عليه".. تامر فرج يشارك جمهوره مع أحمد فرج عبر "إنستجرام"

شارك الفنان تامر فرج صورة تجمعه مع الفنان احمد مجدي الذي يظهر معه في مسلسل الأنسة فرح وذلك على صفحته الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلق "فرج" على الصورة قائلًا:"كنت بحاول اتصارع مع شادى عشان طلق فرح بس مقدرتش عليه ابن اللذينه عشان اطول منى".







كشفت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الآنسة فرح عن انفصال شادي (أحمد مجدي) وفرح (أسماء أبو اليزيد) حيث قرر شادي أنه لن يتمكن من الاستمرار معها في هذه العلاقة وقرر الانفصال، في الوقت الذي ترك فيه فرح في شدة تعلقه بها، وفي بطنها طفله الذي سبب كل هذه الخلافات.



من ناحية أخرى حاولت فرح التعبير عن أنها تركت طارق (محمد كيلاني) بعدما شعرت بالحب تجاه شادي، وإنها لم تخُنه، كما حاولت أن يعود إلى خطيبته السابقة داليا، بعدما قابلها صدفة.