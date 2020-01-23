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الدوري السعودي| التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الرائد

الخميس 23/يناير/2020 - 06:05 ص
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الأهلي السعودي
الأهلي السعودي
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الأهلي ونظيره الرائد، على ملعب مدينة الملك عبدالله، مساء اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والعشر دقائق بتوقيت القاهرة مساءً، والثامنة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والتاسعة وعشر دقائق بتوقيت أبو ظبي، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي أمام الرائد:-

من المتوقع أن يدفع السويسري جروس، المدير الفني للأهلي بياسر المسيليم في حراسة المرمى، وأمامه سعيد المولد ومحمد الخبراني ومحمد آل الفتيل ولوكاس ليما، ويأتي بجوزيف دي سوزا وعبدالفتاح عسيري ويوسف البلايلي وساريتش في قلب الميدان، فيما سيقود هجوم الأهلي الثنائي دجانيني تافاريس وعمر السومة.

حراسة المرمى: ياسر المسيليم
خط الدفاع: لوكاس ليما - محمد آل الفتيل - محمد الخبراني - سعيد المولد
خط الوسط: يوسف البلايلي - جوزيف دي سوزا - إلفيس ساريتش - عبد الفتاح عسيري
خط الهجوم: دجانيني تافاريس - عمر السومة

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، وبفارق الأهداف عن الرائد صاحب المركز الرابع.

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