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زيدان يتحدث عن تعاقدات الفريق في يناير بعد الفوز بكأس الملك

الخميس 23/يناير/2020 - 05:47 ص
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زيدان
زيدان
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عبر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن سعادته البالغة بعد الفوز في مباراة كأس ملك إسبانيا والتأهل لدور الـ16 من البطولة.

تصريحات زيدان بعد الفوز في الكأس :-

وقال زيدان في تصريحات صحفية عقب المباراة :"نحن نفهم بعضنا البعض جيدًا في الملعب، خاصة أمام فريق يلعب بشكل مباشر، ولم يكن لديهم الكثير من الفرص والشيء الجيد بالنسبة لنا هو أن اللاعبين الذين لم يلعبوا منذ فترة طويلة أدوا بلاءً حسناً".

وأضاف : "كنا نعلم أنها ستكون مباراة معقدة وصعبة وعلى ملعب صغير للغاية لكن هذا هو الكأس، ونريد مواصلة الفوز أو على الأقل المحاولة، ولقد قدمنا ​​كل شيء الليلة وكنا نعرف انه كان علينا الفوز".
وواصل : "الكل يعرف وضعه في الفريق لن يتغير شيء، ولديّ فريق من 25 لاعبًا وأنا سعيد بكل شخص و بما يفعلونه إنهم ملتزمون حتى يوم 31 في يناير كل شيء يمكن أن يحدث".

وأكمل : "انا سعيد لإبراهيم دياز بعد تسجيله هو منحنا الهدف والانتصار، وإصابة جاريث بيل ليست خطيرة لكنه لم يستطع استكمال المباراة، دعونا ننتظر الفحوصات الطبية".

وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوز على فريق إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

التشكيلة الأساسية لريال مدريد في كاس الملك :-
وكان زين الدين زيدان قد بدأ بالتشكيلة الأساسية للفريق بشكل طبيعي ضد فريق يونيونيستاس من أجل تحقيق الفوز بشكل نهائي، خاصة بعد تغير قوانين البطولة وجعل كل الأدوار من مبارة واحدة عادا نصف النهائي والنهائي، وجاءت التشكيلة التي بدأ المباراة كالتالي :-

حراسة المرمى : أريولا.
خط الدفاع : كارفخال، ميليتاو، ناتشو، مارسيلو.
خط الوسط : كاسيميرو، فالفيردي، خاميس، بيل، فينيسوس.
خط الهجوم : كريم بنزيما.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الاسباني :-
يذكر أن فريق ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 43 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن فريق برشلونة صاحب الصدارة والذي قد تأهل أيضاً إلى دور ال16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

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