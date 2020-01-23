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عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

الخميس 23/يناير/2020 - 05:30 ص
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مرتضي منصور
مرتضي منصور
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أطلق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، قناة النادي الأبيض بشكل رسمي، أمس الأربعاء.

وصرح مرتضي منصور في كلمة إفتتاح القناة، التي تم تسجيلها في وقت سابق، في بداية بث القناة، إنه يهنئ جماهير القلعة البيضاء في مختلف دول العالم بمناسبة إطلاق قناة النادي للتعبير عن رأي الزمالك.

وقال مرتضى منصور :"قناة الزمالك لن تهاجم أحدًا ولكنها ستدافع عن مصالح النادي بكل قوة، موضحًا أنها ستناقش كل القضايا الخاصة بالقلعة البيضاء بكل موضوعية".

وبهذا يكون نادي الزمالك في المركز الثاني في قائمة الأندية المصرية التي تملك قناة فضائية بعد النادي الأهلي الذي أطلق قناته الفضائية عام 2008.

يذكر أن بث قناة الزمالك بدأ بحضور مجموعة من مقدمي البرامج على رأسهم خالد الغندور وكريم حسن شحاتة.

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