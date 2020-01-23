ليفربول ضد وولفرهامبتون: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

يلتقي فريق ليفربول أمام نظيره وولفرهامبتون، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ختام الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.





وتقام مباراة ليفربول وولفرهامبتون على أرضية ملعب مولينيو.





موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول وولفرهامبتون في تمام الساعة22:00 مساء بتوقيت القاهرة، 23:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في البريميرليج





تذاع مباراة ليفربول وولفرهامبتون عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.





التشكيل المتوقع لليفربول أمام وولفرهامبتون





حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكساندر أرنولد - جو جوميز – فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: فينالدوم – هندرسون - أوكساليد تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو.





التشكيل المتوقع لولفرهامبتون أمام ليفربول:





حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: ريان بينيت - كونور كودي - رومان سايس.

خط الوسط: مات دوهيرتي - لياندير ديندونكير - جواو موتينهو - جوني كاسترو.

خط الهجوم: اداما تراوري - راؤول خيمينيز - بيدرو نيتو.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 34 نقطة.



