نبيل الحلفاوي يساند الاهلي بعد البيان الأخير



علق الفنان نبيل الحلفاوي على البيان، الذي أصدره المستشار تركي ال الشيخ بخصوص موقفه من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.



وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة"تويتر"قائلا "بعد عودة العلاقة في إطار من الود والاحترام المتبادلين (اتضحا أيضًا في البيان أو الخطاب المشار إليه) يكون الخوض (واللت والعجن) في هذا الشأن (بافتراض حسن النية) غير مبرر ولا مفيد.. (وبافتراض سوئها) ليس إلا محاولة للنيل من إدارة الأهلي المحترمة أو سعيًا لإعادة توترات أزعج البعض زوالها".



يشار إلى أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد صرح عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم أمس الثلاثاء، بيانًا قال فيه: "لقد تقدمت بتاريخ 25 مايو من عام 2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميا حتى اللحظة بقبول الاستقالة، أمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع واشعاري بأقرب وقت ممكن، أتمنى للنادي الأهلي الكبير، ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار، وسأظل عاشقا للنادي ومن جمهوره".



وردت إدارة النادي الإهلي، في بيان صحفي، قالت فيه: "إدارة النادي وهى تتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالمًا لوطنه وأهله وكل محبيه، تؤكد أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، والنادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ.