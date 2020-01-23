محمد عز مازحًا مع جمهوره: واحدة واحدة وعلى مهلنا مش مستعجلين





يحرص الفنان محمد عز على التواصل الدائم مع متابعيه، ومشاركتهم صور وفيديوهات من يومياته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر محمد عز عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له وهو جالس على الكرسي، وعلق مازحاً مع متابعيه"واحدة واحدة وعلى مهلنا مش مستعجلين".





يشار إلى أن محمد عز يشارك فى مسلسل "الأخ الكبير"، الذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعى ودرامى حول قصة شاب فقير يعيش فى حى شعبى ببولاق أبوالعلا ويواجه تحديات الحياة، فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.



"الأخ الكبير" بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات، وعدد آخر من الفنانين.