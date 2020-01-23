محلل سياسي: هناك إجماع على رفض التدخل العسكري في ليبيا



وأضاف الفقي، خلال استضافته مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "أم بي سي مصر"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سلوكه قبل مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية تغير عن بعد المؤتمر لأنه استمع وجد شبه إجماع على رفض التدخل العسكري في ليبيا.



وأعرب عن تقديره لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية والتواجد على الساحة الدولية، معلقا: "قد يكون هذا جهدا كبيرا على الرئيس السيسي وفريقه ولكننا متواجدون بجميع المناسبات".



وتابع: مصر استغلت سنة رئاسة للاتحاد الأفريقي كما لم يحدث من قبل، وعملنا بشكل دبلوماسي صحيح.



قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن عنصر الوقت على المدى الطويل له تأثير قوي على تأجيل المواجهات والصدامات بين الدول، وهذا ما تعمل عليه بعض المنظمات العالمية.