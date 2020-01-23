Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيل المتوقع لليفربول أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الخميس 23/يناير/2020 - 04:39 ص
Advertisements
ليفربول
ليفربول
محمد الصو
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لخوض مواجهة قوية عندما يحل ضيفًا على وولفرهامبتون، بالدوري الإنجليزي.

ويستضيف ملعب مولينيو معقل وولفرهامبتون، مساء اليوم الخميس 23 يناير الجاري، أصحاب الأرض ضد الريدز ضمن حسابات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات البريميرليج.

موعد مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول بالدوري

وتُقام مباراة وولفرهامتبون ضد ليفربول، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 64 نقطة، بينما يحل وولفرهامبتون بالمركز السادس برصيد 34 نقطة.

واستقر كلوب على تشكيل الريدز والذي من المتوقع أن يكون كالآتي:-

حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد.
خط الوسط: جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - أليكس أوكسليد تشامبرلين.
خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وولفرهامبتون ليفربول اليوم ليفربول الان ليفربول الاتي

أخبار تهمك

استشاري يكشف عن كارثة موجودة في كريمات فرد الشعر (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش يوفنتوس Ronaldo

منذ حوالي 9 ساعات

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق مثير من كيكي سيتين بعد فوز برشلونة على إيبيزا

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ حوالي 7 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 7 ساعات

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

صحيفة إنجليزية: محمد صلاح يقود التشكيل الأساسي لليفربول أمام ولفرهامبتون

أوباميانج يقود التشكيل المتوقع لأرسنال أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول ضد وولفرهامبتون.. محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع للريدز

كورة ستار bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت مباراة liverpool تابع لايف مباراة ليفربول اليوم

تشكيل ليفربول المتوقع ضد وولفرهامبتون اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

12:14 ص

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

07:40 م

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

12:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status