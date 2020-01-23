6 أسباب تدفع الزمالك لـ الفوز على مازيمبي الكونغولي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستفاضة منافسه تي بي مازيمبي الكونغولي مساء الجمعة المُقبلة ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام التاسعة من مساء غداً الجمعة على ملعب السلام الجديد حيث يحتاج الفارس الأبيض إلى نقطة وحيدة من أجل ضمان التأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.





أسباب تدفع الزمالك لـ الفوز على مازيمبي

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز الأسباب التي تدفع الفارس الأبيض لقهر ضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي وهي كالتالي:_





1_ نقطة الصعود

يدخل لاعبو فريق الزمالك مباراة تي بي مازيمبي الكونغولي مساء الجمعة المُقبلة وعينهم على ضمان التأهل الرسمي لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا من المجموعة الأولى التي تأهل عنها الفريق الكونغولي.

ويحتاج الزمالك لنقطة التعادل من أجل ضمان التأهل لربع نهائي دوري الأبطال قبل مباراته بالجولة الأخيرة أمام أول أغسطس الأنجولي.





2_ كسر عقدة مازيمبي التي دامت 18 عام

وبالحديث عن مواجهة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا فلابد أن نذكر أن الأبيض لم ينتصر على فريق النجوم السوداء منذ 18 عاماً وتحديداً منذ عام 2002 التي شهدت الفوز الوحيد للفريق الأبيض على غربان الكونغو.





الفرنسي باتريس كارتيون يسعى هوا الأخر لتحقيق فوز على مازيمبي الكونغولي تأخر خلال أخر 5 مواجهات، جمعت كلا الفريقين في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





3_ جماهير الزمالك كلمة السر في رغبة الأبيض في الفوز

ومن الأسباب التي تدفع لاعبي الزمالك لتحقيق الفوز على فريق تي بي مازيمبي الكونغولي مساء الجمعة المُقبلة هي جماهير الفارس الأبيض الذي لم يعرف الخسارة أمامهم في البطولة الأفريقية حيث خاض أبناء ميت عقبة 4 مباريات بملعبه ووسط أنصاره في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، ولم يتعثر سواء بالتعادل أو الخسارة في أي منها، ففاز بهم جميعاً على حساب ديكاداها الصومالي وجينراسيون السنغالي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي، فصلاً عن تكرار فوزه على ديكاداها بالاسكندرية في مباراة كان خلالها بطل الصومال هو صاحب المباراة.





4_ الثأر صداع في رأس كارتيون ودافع الاعبين للفوز

يرغب باتريس كارتيون المدير الفني لفريق الزمالك في تحقيق الفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة كبيرة في القاهرة للثأر من هزيمة الأبيض بثلاثية نظيفة على ملعب نسور الكونغو في الجولة الأولى وما ترتب عليها من اقالة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض.





فرصة الثأر هي واحدة من الدوافع الكبيرة للزمالك من أجل رد الاعتبار في مصر، فضلاً عن أن الفرصة مواتية أمام نجوم ميت عقبة لحسم التأهل من القاهرة وعدم الاحتياج لأي نتيجة في مباراة الفريق خارج ملعبه أمام أول أغسطس الأنجولي بالجولة الختامية





5_ التراجع المحلي كلمة السر في تحسن الأداء الأفريقي

يقدم فريق الزمالك موسم ليس الأفضل له في بطولة الدوري المصري حيث فارق النقاط بين الفريق الأبيض والأحمر إلى 12 نقطة من 14 جولة وهوا ما يزيد لاعبي الزمالك رغبة في تقديم أداء جيد أمام مازيمبي والفوز بالمباراة من أجل تعويض الجماهير البيضاء بلقب هذه البطولة خاصةً وأن مهمته باتت سهلة في اجتياز المجموعات وحاجته لنقطة وحيدة من مباراتيه المقبلتين.





6 _ كارتيون دافع الزمالك للفوز على مازيمبي

الفرنسي باتريس كارتيون المدير الفني الحالي لنادي الزمالك سبق له تدريب تي بي مازيمبي الكونغولي وقاده للقب دوري الأبطال في نسخة 2015، حيث يعرف مدرب القلعة البيضاء كل كبيرة وصغيرة عن الفريق الكونغولي بحكم الفترة التي عاشها في الكونغو وهوا ما سيتغله المدرب بالتأكيد في مباراة الجمعة المُقبلة.



