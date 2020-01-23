والد أحد شهداء الشرطة: الدولة لا تتأخر في تكريم أبنائها



وأضاف والد الشهيد، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "الحدث"، أن الدولة تعظم شهداء الشرطة بشكل كبير لتوضيح جهود الشرطة للأجيال الجديدة، سواء لطلاب كلية الشرطة أو للشباب بمحتلف فئاته.



وأوضح أن ضباط الشرطة يقدمون حياتهم من أجل حماية استقرار الوطن وأمنه وأمانه، وهم من يتصدون للتحديات التي تواجه الوطن، ويستحقون أن تزيد مساحة التغطية الإعلامية عن بطولات رجال الشرطة المصرية وأبطالها، مضيفا: "ابني استشهد وهو عنده 25 سنة وواجه عصابة إجرامية كبيرة ولم يتوان لحظة عن الدفاع عن أمن واستقرار وطنه وشعب مصر".



قال الدكتور ياسر عبدالعظيم، والد الشهيد عمر ياسر عبد العظيم، إن تضحيات أفراد الشرطة المصرية كبيرة وعظيمة وتستحق التكريم والاهتمام من الجميع خاصة مع جهود رجال الشرطة بعد فترة يناير 2011، مؤكدًا: "الدولة مبتتأخرش في تكريم شهداء الشرطة والجيش".