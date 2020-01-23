سمية الخشاب بشورت جلد تشعل الإنستجرام



تحرص الفنانة سمية الخشاب على التواصل الدائم مع متابعيها، ومشاركتهم صور من يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت سمية الخشاب صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة حيث ارتدت بلوزة مفتوحة على شورت جلد أسود، وتابعت قائلة" ليلة عارضة مع أصدقائي".



يشار إلى أن سمية الخشاب تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، المقرر طرحها نهاية يناير عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، والأغنية من كلمات محمد حسن وهشام صادق، ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.



على جانب آخر، تعود سمية الخشاب للمسرح، من خلال مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، التي تقوم ببطولتها بمشاركة الفنان أحمد آدم، والمسرحية من المقرر عرضها في المملكة العربية السعودية.