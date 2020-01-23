Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر يونايتد يستهدف خطف نجم ميلان في الشتاء

الخميس 23/يناير/2020 - 04:15 ص
Advertisements
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حسام مجدي
Advertisements
يستهدف نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي التعاقد مع واحد من نجوم نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مانشستر يونايتد يستعد لضم بياتيك

وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع البولندي كريستوف بياتيك مهاجم نادي ميلان في هذا الشتاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض رسمي خلال الساعات القليلة القادمة لضم بياتيك من نادي ميلان لتدعيم مركز الهجوم في الفريق خاصة بعد إصابة ماركوس راشفورد مهاجم الفريق وتأكد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

موقف ميلان من رحيل بياتيك

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية قد أكدت أن بياتيك يريد بالفعل الرحيل عن نادي ميلان في يناير الجاري بعد أن تعاقد النادي مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

كما ذكرت التقارير أن نادي ميلان لن يمانع في رحيل بياتيك عن صفوف الفريق في الشتاء ولكن في حالة وصول عرض مناسب لضمه.

مشاركات كريستوف بياتيك مع نادي ميلان هذا الموسم

وقد شارك كريستوف بياتيك في 22 مباراة حتى الآن مع نادي ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف ولم يصنع أي هدف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميلان الايطالي ميلان االيطالي مانشستر يونايتد الان مانشستر يونايتد صفقة مانشستر يونايتد توتنهام الاتي

أخبار تهمك

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 9 ساعات

استشاري يكشف عن كارثة موجودة في كريمات فرد الشعر (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش يوفنتوس Ronaldo

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثير من كيكي سيتين بعد فوز برشلونة على إيبيزا

منذ حوالي 5 ساعات

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 10 ساعات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

منذ حوالي 5 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 7 ساعات

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ميلان يريد خطف مهاجم مانشستر يونايتد

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 17-1-2019

ليفربول يرغب في ضم إبراهيموفيتش.. وشرط وحيد يعطل الصفقة

عقبة وحيده تقف أمام انضمام إبراهيموفيتش إلى ميلان

ما بين الإشاعات والحقيقة.. ماذا يحتاج كبار أوروبا في ميركاتو يناير؟

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة "القاتل"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

12:14 ص

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

07:40 م

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

12:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status