مانشستر يونايتد يستهدف خطف نجم ميلان في الشتاء

يستهدف نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي التعاقد مع واحد من نجوم نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





مانشستر يونايتد يستعد لضم بياتيك





وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع البولندي كريستوف بياتيك مهاجم نادي ميلان في هذا الشتاء.





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض رسمي خلال الساعات القليلة القادمة لضم بياتيك من نادي ميلان لتدعيم مركز الهجوم في الفريق خاصة بعد إصابة ماركوس راشفورد مهاجم الفريق وتأكد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.





موقف ميلان من رحيل بياتيك





وكانت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية قد أكدت أن بياتيك يريد بالفعل الرحيل عن نادي ميلان في يناير الجاري بعد أن تعاقد النادي مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.





كما ذكرت التقارير أن نادي ميلان لن يمانع في رحيل بياتيك عن صفوف الفريق في الشتاء ولكن في حالة وصول عرض مناسب لضمه.





مشاركات كريستوف بياتيك مع نادي ميلان هذا الموسم





وقد شارك كريستوف بياتيك في 22 مباراة حتى الآن مع نادي ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف ولم يصنع أي هدف.