ترتيب مانشستر يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي بعد خسارته أمام بيرنلي

تعرض فريق مانشستر يونايتد للهزيمة، مساء أمس الأربعاء،أمام بيرنلي، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.





سجل كريس وود الهدف الأول لبيرنلي في الدقيقة 39، ونجح جاي روديجوز في تسجيل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 56.





الهزيمة الثانية على التوالي للشياطين الحمر





وتعد هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي لفريق مانشستر يونايتد، بعد تعرضه للهزيمة في الجولة الماضية أمام فريق ليفربول بهدفين دون رد.





سقوط مانشستر يونايتد المفاجئ أمام بيرنلي قد يجعله يتخلى عن مركزه الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حال فوز ولفرهامبتون على ليفربول مساء اليوم.





حيث يمتلك الفريقين نفس عدد النقاط مع فارق مباراة لوولفرهامبتون، والذي تنتظره مباراة قوية مساء اليوم على ملعب مولينو، بالإضافة إلى توتنهام والذي يمتلك نفس عدد النقاط بعد فوزه على نوريتش سيتي بهدفين مقابل هدف.





ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة.



