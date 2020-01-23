وزير القوى العاملة: نلزم أصحاب العمل بصرف العلاوات



وأضاف سعفان، خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": نسعى دائما لإبرام اتفاقيات مع القطاع الخاص لضمان صرف العلاوات الخاصة، ونُلزم أصحاب العمل بصرف العلاوات طبقا لقدراتهم الاقتصادية والمالية للمؤسسات.



وأوضح وزير القوى العاملة، أن الهدف الرئيس للوزارة هو استمرارية المنشآت الاقتصادية لأن هذه الاستمرارية تعود على العامل بالنفع بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لافتا إلى أنه إذا تم الضغط على صاحب العمل قد يؤدي ذلك إلى إفلاسه، معقبا: "نحن في غنى عن العلاوة التي تتسبب في وقف المصدر الرئيسي لدخل العمال".



قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تحاول بقدر الإمكان عمل توافقًا بين أصحاب الأعمال والعمال خاصة في مسألة صرف العلاوت الخاصة.