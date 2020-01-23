Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير القوى العاملة: نلزم أصحاب العمل بصرف العلاوات

الخميس 23/يناير/2020 - 07:44 ص
Advertisements
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
أشرقت حفني
Advertisements
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تحاول بقدر الإمكان عمل توافقًا بين أصحاب الأعمال والعمال خاصة في مسألة صرف العلاوت الخاصة.

وأضاف سعفان، خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": نسعى دائما لإبرام اتفاقيات مع القطاع الخاص لضمان صرف العلاوات الخاصة، ونُلزم أصحاب العمل بصرف العلاوات طبقا لقدراتهم الاقتصادية والمالية للمؤسسات.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الهدف الرئيس للوزارة هو استمرارية المنشآت الاقتصادية لأن هذه الاستمرارية تعود على العامل بالنفع بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لافتا إلى أنه إذا تم الضغط على صاحب العمل قد يؤدي ذلك إلى إفلاسه، معقبا: "نحن في غنى عن العلاوة التي تتسبب في وقف المصدر الرئيسي لدخل العمال".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة توك شو العلاوات أخبار

أخبار تهمك

استشاري يكشف عن كارثة موجودة في كريمات فرد الشعر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 10 ساعات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ حوالي 10 ساعة

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 12 ساعة

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

منذ حوالي 7 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 11 ساعة

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ حوالي 11 ساعة

إكرامي يفجر مفاجأة وراء فشل ميدو مع المقاصة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من مدرب برشلونة بعد الفوز الصعب على إيبيزا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

'سعفان': مستمرون في التفاوض مع أصحاب الأعمال لصرف العلاوات للعاملين‎

"سعفان" يشهد توقيع اتفاقية بصرف علاوة خاصة لـ9973 عاملاً في الشرقية (صور)‎

اليوم .. "سعفان" يشهد توقيع اتفاقية بصرف علاوة خاصة لـ19647 عاملا بمصانع العاشر

سعفان: اهتمام غير مسبوق من رجال الصناعة لـ25 مليون عامل بالقطاع الخاص‬

منح علاوة 10% للعاملين بهذه الجهة

"سعفان" يشهد توقيع 15 اتفاقية عمل بصرف علاوة خاصة 10% لـ 7635 عاملا بأسوان "صور"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

07:00 ص

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

05:30 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

12:14 ص

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status