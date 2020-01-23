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التشكيل المتوقع للرائد أمام الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 23/يناير/2020 - 03:49 ص
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الرائد
الرائد
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الأهلي ونظيره الرائد، على ملعب مدينة الملك عبدالله، مساء اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، وبفارق الأهداف عن الرائد صاحب المركز الرابع.

موعد مباراة الأهلي ضد الرائد في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والعشر دقائق بتوقيت القاهرة مساءً، والثامنة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والتاسعة وعشر دقائق بتوقيت أبو ظبي، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرائد في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للرائد أمام الأهلي:

من المتوقع أن يبدأ الرائد بأحمد الحربي في حراسة المرمى، وأمامه محمد الشريمى وإيزيكيل بالوميكى وعبدالله الفهد ومحمد العمري، فيما سيضع سلطان فرحان وجلال الداودى في وسط الميدان، وأمامهما محمد فوزير وجهاد الحسين وأرنود دجوم، وسيقود خط الهجوم رائد الغامدى.

أحمد الحربي
محمد العمري - عبدالله الفهد - إيزيكيل بالوميكي - محمد الشريمي
سلطان الفرحان - جلال الداودي
أرنود دجوم - جهاد الحسين - محمد فوزير
رائد الغامدي

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