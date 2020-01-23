أول تعليق من مدرب برشلونة بعد الفوز الصعب على إيبيزا

كتب: عبر كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة، عن عدم رضاه عن مباراة النادي الكتالوني، أمام نظيره نادي إيبيزا والذي انتهي بفوز برشلونة بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس ملك أسبانيا.





أول تعليق من مدرب برشلونة بعد الفوز الصعب علي إيبيزا:





قال سيتين:"لقد ارتكبنا الكثير من الاخطاء، نحن سهلنا المباراة على الخصم كنا نعلم ان المباراة لن تكون سهلة، كان هناك الكثير من الالتحامات ‏خسرنا الكثير من الكرات، وكان لدى الخصم الجدارة، استحوذنا، وفي الشوط الثاني وجدنا المساحات ‏الخصم قاتل حتى النهاية، ويجب ان لا ننكر ذلك".





وأضاف مدرب برشلونة:"لم يكن لدينا وضوح للوصول إلى منطقة الخصم، لكن الفريق استمر في الإصرار على الوصول، وفزنا، لم تكن لعبة سهلة ‏لقد ركزنا كثيرا، ربما كان هناك نقص في الدقة، ويجب ان لا ننكر عمل ايبيزا، الذي لعب مباراة رائعة، لم تكن سهلة علينا، اردنا ان نكون مرتاحين في الملعب، ولكن افتقرنا إلى الاستمرارية، حتى المرحلة الاخيرة من المباراة تمكنا من قلب النتيجة ‏في بعض الاوقات كان هناك بعض الخطورة علينا من مرتدات الخصم ‏بالطبع لم يعجبني اداء فريقي، ولكن يجب ان نضع في اعتبارنا بعض الظروف، عشب صناعي، ضد فريق لعب بقوة وخشونة، ولكن كنت اتمنى ان نكون اكثر دقة".





واختتم المدير الفني الجديد لنادي برشلونة تصريحاته فى المؤتمر الصحفي قائلا:"لم يكن لدينا الإلهام والدقة، وهذا لم يعجبني في الفريق أعلم أن الظروف كانت صعبة على اللاعبين خاصة على أرضية مثل هذه تكون الكرة سريعة مع حصولنا على المزيد من المساحات اصبح هجومنا أكثر خطورة ‏في مباراة غرناطه كانت لدينا دقة عالية في السيطرة لكن اليوم افتقدنا للدقة ، وبعد تسجيل الخصم هدف اصبح لدى البعض عدم الثقة كنا نعرف بان المباراة لن تكون سهلة الحقيقة هي أن فريق ايبيزا كانوا في وضع جيد ، لم نكون مرتاحين عندما كانت الكرة لدينا".





وبهذه النتيجة يصعد نادي برشلونة رسميا لدور ثمن نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا حيث تقام القرعة️ يوم الجمعة المقبل الموافق 24 يناير في تمام الساعة الثانية عصرا بتوقيت القاهرة.



