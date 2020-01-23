Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل يستطيع الزمالك فك عقدة مازيمبي التاريخية؟

الخميس 23/يناير/2020 - 03:42 ص
Advertisements
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
Advertisements
يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي مازيمبي الكونغولي غدا الجمعة 24 يناير ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي مازيمبي يوم الجمعة القادمة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب السلام.

نتيجة المباراة الأولى بين الزمالك ومازيمبي

وكانت المباراة الأولى بين نادي الزمالك ونادي مازيمبي هذا الموسم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا انتهت بفوز الثاني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الكونغو.

هل يفك الزمالك عقدة مازيمبي

وخلال أخر أربع مواجهات جمعت بين نادي الزمالك ونادي مازيمبي لم يتمكن النادي الأبيض من الفوز على بطل الكونغو.

وفي أخر أربع مواجهات جمعت بين الفريقين تمكن نادي مازيمبي من الفوز في 3 مباريات وتعادل الفريقين في مباراة وحيده سلبيا ولم يتمكن الزمالك من الفوز في أي مباراة.

وسجل نادي مازيمبي 6 أهداف في أخر أربع مواجهات جمعته بالزمالك في دوري أبطال إفريقيا بينما سجل الفارس الأبيض هدف وحيد.

ولكن هل سيتمكن نادي الزمالك من كسر هذه العقده وتحقيق الفوز الأول له على نادي مازيمبي منذ عام 2012 وليضمن صعوده بشكل رسمي إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب الزمالك ومازيمبي في مجموعتهم بدوري أبطال إفريقيا

ويحتل نادي مازيمبي صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط بينما يتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

ترتيب مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

1- مازيمبي 10 نقاط
2- الزمالك 7 نقاط
3- أول أغسطس نقطتين
4- زيسكو يونايتد نقطتين

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الأهلي القادمة ترد الزمالك بث مباشر The Voice Kids الزمالك

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش يوفنتوس Ronaldo

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 13 ساعة

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ حوالي 7 ساعات

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 22 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 8 ساعات

استشاري يكشف عن كارثة موجودة في كريمات فرد الشعر (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق مثير من كيكي سيتين بعد فوز برشلونة على إيبيزا

منذ حوالي 5 ساعات

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يفك عقدة تاريخية طاردته في البطولة الأفريقية

الزمالك مُهدد بأكبر خسارة في تاريخه

3 مطبات تهدد الزمالك بسقوط تاريخي أمام مازيمبي (تقرير)

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. مرتضي منصور يحسم مصير ميتشو عقب خسارة مازيمبي

بعد فوزه على زيسكو.. حظوظ الزمالك في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

12:14 ص

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

07:40 م

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

12:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status